وقالت الشرطة، إن نحو 65 ألف شخص شاركوا في المظاهرة. بحسب ما نقلت رويترز.

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي، شارلز ميشيل، المسيرة بأنها "نجاح هائل" ووعد بالدفاع عن "الأهداف الطموحة" لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي التي بدأت الأحد بمدينة كاتوفيتسه البولندية وتستمر أسبوعين.

ومر المتظاهرون بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل رافعين شعارات منها "لا يوجد كوكب بديل" و"المناخ أولا والسياسة ثانيا".

ودعا المتظاهرون إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة بحيث تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وذلك التزاما بأهداف اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.