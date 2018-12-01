ونبهت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي، من "رسالة احتيالية" عبر تطبيق واتساب، تزعم توفير رصيد مجاني.



وأضافت التغريدة: "الرابط مزيف ويسعى لجمع بياناتك والربح منها"، كما ذكرت المستخدمين بأن الرسائل الاحتيالية تحاول عادة إغراء المستهلك بالمكافآت والجوائز.



وجاء في الرسالة الاحتيالية: "للإماراتيين بمناسبة العيد الوطني الـ47 بسرعة جرب حظك بطاقان شحن مجانا (30، 55، 110 درهم إماراتي) أقسم بالله أنا جربت وحظي كان بطاقة شحن 55، جرب حظك هنا".



وجاء في نهاية الرسالة رابط يتم عبره سرقة البيانات من الجهة المحتالة.