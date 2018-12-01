وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دخول "الساونا" لـ4 أو 7 مرات في الأسبوع يعود بنفع كبير على جسم الإنسان على غرار التمارين الرياضية.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "إيسترن فنلند" على عينة من 1688 رجلا وامرأة تجاوزت أعمارهم 50 عاما، واستمرت المواكبة طيلة 15 عاما.

وأظهرت النتائج أن من يرتادون "الساونا" ما بين 4 و7 مرات في الأسبوع تقل عرضتهم للإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالأشخاص، الذين يقصدون غرفة البخار مرة واحدة فقط في الأسبوع.

ويوضح الأكاديمي، جاري لوكانن، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن الفائدة الكبرى للساونا تكمن في عملها على خفض ضغط الدم فضلا عن تحفيزها لنبضات القلب مثل التمارين الرياضية.

وتساعد الساونا على تحسين صحة الإنسان من خلال توسيع الأوعية والمساعدة على تدفق الدم في الجسم بصورة أفضل، لاسيما حين يتعلق الأمر بأشخاص متقدمين في العمر.

ويقول الباحثون إن دراستهم شملت منطقة واحدة فقط في فنلندا، ولذلك، فإنه من الضروري إجراء دراسات أخرى على نطاق واسع لضمان نتائج يمكن تعميمها.