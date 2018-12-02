ومن المرتقب، أن تصل طائرة "E190-E2" إلى ختام جولتها الحالية في العاصمة الأيرلندية دبلن، في الثالث عشر من ديسمبر الجاري.

ولقبت الطائرة بالقرش نظرا إلى رسم القرش الذي يعتليها في الخارج، وتقول "أمبراير" إن المركبة أقل استهلاكا للوقود بـ17 بالمئة مقارنة بسابقتها E190.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مقاعد الطائرة مرتبة على نحو ثنائي، إذ يجد الراكب مقعدين اثنين إلى جانب بعضهما البعض دون مقعد الوسط المعتاد في الطائرات الكبرى.

وأجرت الطائرة ما يقارب ألفي رحلة طيران حتى الوقت الحالي وهو ما يعني أنها حققت البرنامج الذي تم ترتيبه بأكثر من 99 بالمئة.

وتأسست "أمبراير" البرازيلية عام 1969 وتقول إنها عملت على نقل 145 مليون مسافر كل سنة، وتحتل هذه الشركة البرازيلية المرتبة الثالثة عالميا بمبيعات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وتقدم الشركة الرائدة خيارات عدة مثل الطائرات التجارية والعسكرية فضلا عن الطائرات الصغيرة المخصصة للأعمال.