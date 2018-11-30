وقالت دار مزادات سوذبيز إن هذه "الصخور القمرية" هي الشيء القمري الموثق الوحيد المعروف الذي سيمتلكه شخص في العالم.



وعرض جامع مقتنيات أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، الصخور للبيع بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 مقابل 442 ألف دولار.



وقالت سوذبيز إن المشتري في مزاد يوم الخميس هو جامع مقتنيات أميركي آخر، لكن لم تكشف اسمه.



وكانت سوذبيز قالت قبل المزاد إن الشظايا الصخرية التي تتراوح أحجامها بين حوالي (ملليمترين بملليمترين) و(ملليمتر بملليمتر) قد تصل قيمتها إلى مليون دولار.



وقالت دار المزادات إن الشظايا الصخرية كانت مملوكة في الأصل لنينا إيفانوفنا كوروليفا، أرملة مدير برنامج الفضاء السوفييتي السابق سيرجي بافلوفيتش كوروليف. وأهديت الشظايا لها تكريما لإسهامات زوجها في برنامج الفضاء.



وأضافت في بيان أن الشظايا جلبها مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر عام 1970.