وتستخدم التقنية القائمة على أجهزة تصوير بأشعة "إكس"، موجات كهرومغناطيسية، ستمكن رجال الأمن من معرفة ما إذا كان الشخص يخبئ أي سلاح من أي نوع تحت ملابسه.

ويقول مصممو التقنية الجديدة، إن بإمكانها اكتشاف أي أسلحة مهربة سواء كانت معدنية أو غير معدنية، بما في ذلك المسدسات الصغيرة والسكاكين والأحزمة الناسفة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء الكشف عن التقنية المبتكرة خلال معرض الأمن الدولي في لندن، الذي يعلن خلاله عن أحدث أجهزة وتقنيات مكافحة الإرهاب.

وقال نيل بينيت، المساهم في شركة "فاريلز" للتصميمات، إن مسؤولي الأمن في لندن طالبوا المطورين بتقنيات دفاعية خفية، تساعد على كشف أي مخططات إرهابية.

ومن ضمن التقنيات التي كشف عنها المعرض، كاميرات التعرف على الوجوه داخل السيارات ذات النوافذ المظللة، فضلا عن أنواع مطورة من الكاميرات الحرارية.