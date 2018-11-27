وقدمت صحيفة "الغارديان" البريطانية 7 نصائح ذهبية تساعد أصحاب البشرة الجافة على الاعتناء الجيد ببشرتهم، تجنبا لأي مضاعفات أو مشاكل.

مواجهة البرد: يؤدي الهواء البارد والجاف خلال أشهر الشتاء إلى تبخر الماء بسرعة أكثر في بشرتك. ويقدر العلماء أن بشرتك تفقد أكثر من 25 في المئة من قدرتها على الاحتفاظ برطوبتها في الشتاء. ولذلك ينصح بارتداء الملابس الواقية من البرد، مثل القفازات والأوشحة..

مرطب الهواء: قضاء الكثير من الوقت داخل بيتك الدافئ يجف أيضا بشرتك. ويقترح الخبراء تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المناطق الأكثر استخداما بمنزلك بغية تجديد الرطوبة الموجودة في الهواء، مع ضبطه في نسبة 60 في المئة.

تجنب الحمام الساخن: استخدام الحمام الساخن خلال هذه الفترة من السنة أمر لا مفر منه، لكن درجات الحرارة المرتفعة بشكل قياسي في الماء يجف بشرتك ويجردها من زيوتها.

الترطيب: يشدد الباحثون على أن الترطيب المنتظم هو الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة البشرة الجافة. وينصح بالبحث عن كريمات ترطيب تحتوي على حمض اللاكتيك أو لاكتات الأمونيوم.

الصابون: استخدام صابون مزيل العرق أو الصابون المعطر أو الصابون الذي يحتوي على الكحول يزيل الرطوبة من بشرتك، مما يعرضها للجفاف.

الملابس الصوفية: الألياف الخشنة مثل الصوف تؤثر بشكل كبير على البشرة الجافة والحساسة، لذلك تقترح دراسات علمية ارتداء ملابس ناعمة التي تسمح لبشرتك بالتنفس.

شرب الماء: من النصائح الأكثر أهمية خلال فصل الشتاء هي شرب الماء، وهو الأمر الذي لا يقوم به عدد من الناس. وينصج بشرب الماء بانتظام في هذه الفترة من السنة حتى ولو كنت لا تشعر بالعطش، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.