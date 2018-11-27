والفيديو التوضيحي يأتي مع إعلان "ناسا" هبوط المسبار "إنسايت" بنجاح على سطح المريخ، الاثنين، في مهمة تستغرق عامين.

ويتوج الهبوط رحلة استغرقت 6 أشهر، بعد أن قطع المسبار 548 مليون كلم في رحلته من الأرض، حيث انطلق من ولاية كاليفورنيا الأميركية في مايو الماضي.

ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ، وهي أمور لم يجر قياسها أبدا خارج كوكب الأرض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واخترق المسبار الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 19 ألفا و795 كلم في الساعة، لكن سرعته في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كلم، قلت بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.

ولامس المسبار سطح الكوكب بعد نحو 6 دقائق ونصف من ذلك، وهبط كما كان مقررا في المنطقة المنبسطة قرب خط استواء الكوكب.

وسيقضي المسبار "إنسايت" 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ، وأصل الأرض، وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه 360 كلغ هي الحادية والعشرين للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. وبدأت الولايات المتحدة أولى رحلاتها إلى المريخ في ستينيات القرن الماضي، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.