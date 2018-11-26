وفوجئ المشاة والسائقون بوجود "معبر مشاه معلق" في الشارع، ليتبين لاحقا أنه رسم ثلاثي الأبعاد ويتسبب بخداع بصري يعتقد السائقون والمارة أنه "معلق".

وقال المجلس البلدي إنه يهدف من وراء هذا الخداع البصري إلى تحسين أمن المشاة في المنطقة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار المجلس إلى أنه أقدم على هذه الخطوة بالتعاون مع سوبر ماركت في الحي لتطوير المفهوم الثلاثي الأبعاد لمعبر المشاة، بما يحفظ أمن المارة وسلامتهم.

ولو نظر إلى المعبر من زاوية معينة، فإنه يبدو أشبه بمكعبات مستطيلة الشكل تخرج من وسط الشارع، كما تبدو كبلاطات في جسر معلق لعبور المشاة.

وعبر بعض السائقين عن شكوكهم بشأن الفكرة، لكن أحدهم قال "الفكرة جميلة لكنها خطيرة".

وأضاف "أنها مع الوقت تفقد بريقها، كما تفقد بعدها الثلاثي وتصبح عادية، خصوصا مع الغبار في الشارع".

يشار إلى أن هذا النوع من المعابر الثلاثية الأبعاد ليس الأول من نوعه، فقد سبق تجربته في مناطق بأيسلندا والصين ونيوزيلندا.