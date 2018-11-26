ومن المقرر أن تنفصل المركبة "إنسايت" عن الصاروخ الذي حملها إلى المريخ عند الساعة 11:40 مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، وبعدها تبدأ مراحل الهبوط التي تستمر حوالي 13 دقيقة إلى وقت ملامسة المركبة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53.

وبعد هبوطها على المريخ، فإن الصورة الأولى من فريق "إنسايت" قد تستغرق يوما للوصول، لكن من خلال البث المباشر الذي يمكن المشاهدين معايشة لحظة الهبوط.

وتخترق "إنسايت" السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعتها تقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي، ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.

وهناك أيضا مشاهدات جماعية احتفالية في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنك رؤية الهبوط في أماكن مثل تايمز سكوير، والمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، ومتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، ومركز الفضاء بهيوستن، ومركز لوس أنجلوس للعلوم في كاليفورنيا.