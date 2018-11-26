فقد أعلنت ناسا تغطية حية للحظة الهبوط، الاثنين، بدءا من الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي) عبر جميع قنواتها على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.

وستوفر "سكاي نيوز عربية" عبر منصاتها المختلفة بثا مباشر للحدث التاريخي عبر قنوات وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا".

وستنفصل المركبة "إنسايت" عن الصاورخ الذي حملها إلى المريخ عند الساعة 11:40 ليل الاثنين بتوقيت أبوظبي، وبعدها تبدأ مراحل الهبوط التي تستمر حوالي 13 دقيقة إلى وقت ملامسة المركبة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53، في حال جرت الأمور كما هو مخطط.

وسيكون هناك أيضا مشاهدات جماعية احتفالية في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنك رؤية الهبوط في أماكن مثل تايمز سكوير، والمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، ومتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، ومركز الفضاء بهيوستن، ومركز لوس أنجلوس للعلوم في كاليفورنيا.

وأوضحت مدونة "Engadget" التكنولوجية أن الصورة الأولى من فريق "إنسايت" قد تستغرق يوما للوصول، لكن البث المباشر يمكن المشاهدين من أن يعيشوا لحظة الهبوط فقط.

وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فستخترق إنسايت السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعتها ستقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي، ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.