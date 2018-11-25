وقال ديمتري روغوزين، في مقطع مصور نشر، السبت، على تويتر: "حددنا الهدف بالتحليق، والتحقق مما إذا كانوا قد هبطوا أم لا."

وكان روغوزين يرد على سؤال بشأن ما إذا كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قد هبطت بالفعل على سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاما. بدا وكأنه يمزح، عندما ابتسم وهز كتفيه خلال الرد. لكن الشكوك حول هبوط "ناسا" على القمر شائعة في روسيا.

يذكر أن الاتحاد السوفياتي تخلى عن برنامجه القمري في منتصف السبعينيات بعد انفجار أربعة صواريخ قمر تجريبية.

وفي عام 2015، دعا متحدث سابق للجنة التحقيق الروسية إلى إجراء تحقيق في هبوط وكالة ناسا على القمر.

ويقول المؤمنون بنظريات المؤامرة إن الولايات المتحدة لم تهبط على سطح القمر، ودليلهم في ذلك أنها لم تكرر ذلك الإنجاز على مدى عشرات السنوات.