وذكرت الوكالة أن الفيديو سجله، رائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، الذي استعان بتقنية "التسارع الزمني" لاختصار كثير من مسار الرحلة المدهشة، التي تستغرق عادة 6 ساعات إلى دقيقة و 25 ثانية.

ونال الفيديو المنشور على الحساب الرمسي للوكالة الأوروبية نحو 368 ألف مشاهدة خلال يومين فقط.

ويوثق الفيديو لحظات خروج مركبة الفضاء الروسية، بروغرس "ms-10"، من المجال الجوي، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في 16 نوفمبر.

ونقلت المركبة رائد الفضاء الألماني إلى محطة الفضاء الدولية، وإلى جانب ذلك، جرى ملء المركبة بمعدات تبلغ 2500 كيلو غرام،

وقالت إن الصور التقطت عبر فترات منتظمة لكن بسرعة تفوق 8-16 السرعة العادي في تصوير الفيديو، الذي أظهر أضواء منشآت على الأرض، قبل أن تتراجع شيئا فشيئا، ليظهر لاحقا لمعان أجرام سماوية.

ويتخذ صاروخ الفضاء مسارا منحنيا لا مستقيما أثناء الصعود إلى الفضاء، وهو ما يظهر الفيديو.