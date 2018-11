وتحمل الأداة اسم Your Time On Facebook بالنسبة لتطبيق فيسبوك، بينما تأخذ اسم Your Activity في إنستغرام.

ويستطيع مستخدمو فيسبوك من معرفة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام التشغيل آندرويد أو iOS، بالدخول إلى الحساب والنقر على زر القائمة في أعلى اليمين للحصول على مزيد من الخيارات، ومن ثم اختيار Settings and Privacy، والضغط على Settings للوصول إلى خيارYour Time On Facebook ، وفق ما ذكر موقع AIT News التقني.

وبمقدور المستخدمين أيضا تعيين تنبيه يومي ليحذرهم عند استغراقهم وقتا معينا على فيسبوك، عبر الوصول إلى خيارYour Time On Facebook، ومن ثم النقر على Set Daily Reminder، وانتقاء الوقت، وبعدها Set Reminder.

وبالنسبة لتطبيق إنستغرام فيمكن أيضا تتبع الوقت الذي يقضى عليه بالنقر على زر القائمة المؤلف من ثلاثة سطور في أعلى اليمين، وبعدها Settings ومن ثم Settings and Security، وصولا إلى Your Activity.

وبالرغم من الميزة المفيدة التي تقدمها فيسبوك وإنستغرام، إلا أن هناك بعض القيود على الأداة وخصوصا بالنسبة لفيسبوك، حيث تتاح الأداة للتطبيق فقط، أي لا يمكن استعمالها مع النسخة المكتبية لموقع التواصل، كما أنها لا تشير إلى معدل الاستخدام إن تم عبر أجهزة مختلفة.