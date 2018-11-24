واختار المشاركون في تصويتهم، 3 هواتف على التوالي، تقدمها هاتف سامسونغ الرائد، غالاكسي نوت 9، الذي يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، إضافة إلى توفره على كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء، وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية.



أما الهاتف الثاني، حسب ترتيب التقييم، فهو هاتف أبل الجديد أيفون، "إكس إس" ،العامل بنظام التشغيل iOS 12 والمصنوع من الألمنيوم، والذي يدعم بطاقة Sim مزدوجة لأول مرة.



ويتميز هاتف أبل، بتعزيزه بقدرات الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم.



أما ثالث هذه الهواتف في التقييم، فهو بيكسل 3 الذي أنتجته شركة غوغل، وقالت عنه، إن الهاتف صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في "بيكسل 3" استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.



