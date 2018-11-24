ويختلف دماغ المرأة عن الرجل في خمس صفات، أهمها ربما قدرة دماغ المرأة على تنفيذ مهام متعددة، حيث صمم مخ المرأة للتركيز في أكثر من شئ في وقت واحد، حسب الموقع المتخصص، "طب ويب".



ويمكن للمرأة العمل والتكلم عبر الهاتف، أو القيام بأعمال المنزل في الوقت ذاته، في حين أن الرجل "أُحادي العملية" وصمم عقله للتركيز في عمل واحد فقط.



ومن السهل أيضا على المرأة تعلم لغات جديدة، فيما الرجل من الصعب عليه تعلم اللغات الجديدة مثل المرأة.



وفي قيادة السيارة، يلزم المرأة وقتًا لإدراك العوائق على الطريق والتفكير فيها، في الوقت الذي يمكن فيه للرجل تفادي هذه العوائق بسرعة، كما أنه يتحكم بشكل أفضل في السيارة والاتجاهات، ومع ذلك فإن معظم حوادث الطرق تكون نتيجة قيادة الرجال بتهور.



وفي المشلات اليومية، لا تستطيع المرأة بعقلها تصنيف المشكلات، وغالبا ما تلجأ لمساعدة الآخرين وتحتاج إلى من يسمعها، أما الرجل فعند مواجهته للمشاكل، فإنه يقوم تلقائيا بتصنيفها وفصلها، ثم يبدأ في التفكير في حلول لكل مشكلة على حده.



وأخيرا، تبقى مسألة السيطرة على المشاعر، حيث تتحدث المرأة كثيرا عند انفعالها ودون تفكير، في حين يحرص معظم الرجال على التفكير في كل حرف قبل نطقه.