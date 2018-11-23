ووفقا للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تزيد مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزنا لدى النساء اللائي يتناولن حتى أقل من 200 ميلي غرام من الكافيين يوميا، وهي الكمية الآمنة خلال شهور الحمل.

وقال لينج وي تشين قائد فريق الدراسة وهو باحث في جامعة دبلن في إيرلندا: "استنادا إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها، فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل، بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف الباحث أن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة.

وخلال الدراسة فحص فريق تشين 941 زوجا من الأمهات والأطفال في إيرلندا، حيث يحتسى الناس الشاي أكثر من القهوة، وكان أكثر من نصف الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي، بينما كان نحو 40 في المئة منهن يفضلن القهوة.

وكان كل 100 ميلي غرام إضافية من الكافيين يوميا خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 غراما، وبانخفاض كبير في فترة الحمل وطول الطفل عند الولادة ومحيط رأسه.

ووجد الباحثون أن النساء اللائي تناولن أكبر كمية من الكافيين قلت أوزان أطفالهن حوالي 170 غراما عن اللواتي استهلكن أقل كمية من الكافيين، ولم تتأثر النتائج سواء جاء الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأوضح تشين أن "تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة، الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على نمو الجنين"، وبين: "يستطيع الكافيين أيضا عبور المشيمة بسهولة... قد يحدث تراكم للكافيين في أنسجة الجنين".