وفي ورقة نشرت الخميس في مجلة العلوم، وصف باحثون بولنديون مخلوقا بأربع أرجل في حجم الفيل وينتمي إلى نفس الفصيلة التطورية للثدييات.

وقال غريغوز ندزويدسكي، وهو باحث في الحفريات القديمة في جامعة أوبسالا بالسويد شارك في الدراسة، إن الحفرية التي تحمل اسم ليسووشيا بوغاني تغير الفكرة بأن الحيوانات العملاقة الوحيدة الآكلة للعشب في العصر الترياسي المتأخر هي الديناصورات.

يعرف أن حيوانات مماثلة تحمل اسم الديساينودونت كانت موجودة في فترة أسبق بكثير، قبل أن تمسح سلسلة من الكوارث الطبيعية هذا النوع من الأرض.

وصف كريستيان كاميرير، وهو باحث متحصص في الديساينودونت في متحف نورث كارولاينا للعلوم الطبيعية لم يكن مشاركا في البحث الأمر، بأنه "مثير للاهتمام وهام".