ووفق ما نقل موقع "بزنس توداي"، فإن هذه الميزة ستعطي الأولوية لما يشاركه الأصدقاء المقربون أثناء عرض "الحالات" Status على تطبيق "واتساب"، وبالتالي سيكون الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة إليك في المقدمة.

وتسعى هذه الخوارزمية الجديدة في ترتيب ما يشاركه المستخدمون، إلى ضمان تلقي كل شيء عن الأشخاص الذين يحظون بمكانة كبيرة لدى المستخدم، ويتفاعل معهم على نحو كبير.

وتعمل هذه الخورازمية على رصد سلوك المستخدم في التطبيق لأجل ترتيب الأولويات، فحين يلاحظ أنك تحادث شخصا ما على نحو متكرر يصبح "واتساب" أكثر حرصا على عرض ما يشاركه من حالات أولا بأول.

وتعتمد الخاصية المرتقبة معيارا دقيقا فهي تميز بين الصديق، الذي يبعث إليك بالرسائل فلا تجيبه، والآخر الذي يرسل إليك فتتفاعل معه. وفي الحالة الأولى، يدرك واتساب أنك غير مهتم به ويضعه في آخر القائمة.

أما في حال إجراء مكالمات الصوت أو الفيديو، فيدرك واتساب أن التفاعل قد بلغ ذروته وعندئذ يبدأ في منحه الأولوية لدى العرض.

وتتيح منصات اجتماعية منذ فترة طويلة هذه الخاصية عبر استخدام الخوارزميات، فحين يرغب المستخدم مثلا في إرسال صورة على "ماسنجر" يقترح التطبيق مباشرة أكثر الأشخاص الذين يتواصل معهم.

فضلا عن ذلك، يحرص فيسبوك على عرض المحتوى الذي يشاركه الأصدقاء المقربون والأكثر تفاعلا فيما يستبعد المحتوى الذي يصدر عن أشخاص لا يحصل معهم أي تفاعل.