ووفقا للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث أن جميعها كانت لا تعمل.

قامت غوغل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور" بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر، وفقا لتصريحات سيتفانكو، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".

يقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.

وتواجه شركة غوغل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطا متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية، خصوصا مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن غوغل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.