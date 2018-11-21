وجرى إطلاق القمر عند الساعة 01:43 فجرا بتوقيت غرينتش، واستغرقت عملية الإطلاق حوالي 55 دقيقة، بعد ماقام صاروخ "فيغا" بنقله إلى المدار الفضائي بنجاح.

وهذا القمر مُخصص لمراقبة تراب المملكة المغربية، بعدما تم إطلاق القمر الاصطناعي الأول “محمد السادس أ” في نوفمبر من العام الماضي.

وستوجه خدمات هذا القمر نحو أنشطة المسح الخرائطي، وخدمة أهداف التنمية والرصد الفلاحي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبيرها، إضافة إلى رصد التغيرات البيئية والتصحر.

كما سيعهد للقمر "محمد السادس ب" بمهمة مراقبة الحدود والسواحل، وسيوفر على نحو متكامل، إلى جانب القمر الاصطناعي الأول، تغطيةً شاملةً وأوسع للمنطقة.