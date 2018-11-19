والاختراع الذي يكشف الإصابة بسرطان الخصية، عبارة عن "كشك" يدخله الرجل الذي يريد الخضوع للفحص، ليواجه حائطا يحول بينه وبين الطبيب.

ويوجد في الجدار ثقب يمكّن الطبيب من فحص وتلمس الخصيتين دون أن يرى المريض، الذي يتوجب عليه فقط إسدال بنطاله وثيابه الداخلية.

ويجلس في الكشك طبيب مسالك بولية ذو خبرة كبيرة، يجري الفحوصات خلال دقائق قليلة، وفق ما نقل موقع "بي بي سي".



وسيكشف النقاب عن الأكشاك الجديدة خلال معرض "بيغ بوي إكسبو" بمدينة أوكلاند، وهو حدث ضخم يعنى بكل الأشياء التي يفترض أن يهتم بها الرجال مثل السيارات والأدوات الرياضية ومعدات البناء وغيرها من الاختراعات الخاصة بعالم الرجال.

ويتمتع ومرض سرطان الخصيتين بفرص عالية للشفاء، بشرط الكشف مبكرا عنه.



وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن هذا النوع من السرطان هو الأكثر انتشارا بين الرجال في سن ما بين 15 إلى 45 عاما.



وتتمثل أعراض هذا النوع من السرطان بظهور تورم غير مؤلم، أو انتفاخ في إحدى الخصيتين، أو حدوث تغيير في شكل أو ملمس إحدى الخصيتين.





