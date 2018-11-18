وخلال حفل ضخم في سان فرانسيسكو شهر سبتمبر الماضي، كشفت أبل عن جهاز آيباد برو الذي يبلغ حجم شاشته 12.9 بوصة، ويدعم لوحة مفاتيح خارجية إضافة إلى القلم للرسم والكتابة على الشاشة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قناة "JerryRigEverything" توصلت، بعد إجراء اختبارات، إلى أنه من السهل جدا كسر وتحطيم آيباد برو، الذي روّج له عن أنه صلب ويتحمل الصدمات.

واختبر صاحب الاختبار، زاك نلسون، كذلك متانة شاشة الجهاز وقوتها ومدى مقاومتها للخدش والنار.

وقال نلسون إنه كان يأمل أن يرى "بشكل واقعي مدى القوة التي يمكن أن يتحملها آيباد برو أثناء وجوده في الحقيبة أو بعد سقوطه".

وأضاف "لكن مع القليل من الجهد، تمكنت من تحطيم الجهاز وقسمه إلى قسمين، بالإضافة إلى سهولة تهشيم زجاجته".