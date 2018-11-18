وفيروس "العاثية"، هو فيروس قادر على "أكل" البكتيريا. وتعد العاثيات أكثر الكائنات الحية شيوعا على سطح الأرض.

ويختلف فيروس "العاثية" (bacteriophages) عن الفيروسات المسببة للأمراض مثل الإنفلونزا وإيبولا، كونها لا تؤذي الإنسان، وإنما يقتصر دورها على "أكل البكتيريا"، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

لكن هذه الفيروسات لا تأكل جميع أنواع البكتيريا، إذ يقوم كل فيروس "عاثية" بأكل نوع محدد من البكتيريا، لذلك يتم تصميم هذه العلاجات وفقا لكل عدوى، وفي الوقت الحالي، لم تكن هذه الطريقة في العلاج مفيدة إلا في مجالات محددة.

ويقول منتقدو هذه الطريقة في العلاج، إنها لا تزال أقل فعالية من المضادات الحيوية العادية، وإن الفيروسات تغادر النظام بسرعة، لذا فهي غير فعالة إلا بقدر ضئيل.

وبالرغم من هذه الانتقادات، قام برنامج رائد في جامعة كاليفورنيا الأميركية، باستخدام الفيروسات الآكلة للبكتيريا في علاج الأشخاص الذين لم يتبق لهم آمال بنجاح الطرق الأخرى، وقد نجح العلماء بالفعل.