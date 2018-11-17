وذكرت تقارير على عدد من المواقع المتخصصة، بأن حجم شاشة الهاتف الجديد ستصل إلى 6.66 بوصة، وهي خالية من الحواف، مما يجعل الهاتف أقرب للجهاز اللوحي، وهو ما يجعله يضاهي هاتف آيفون أكس أس ماكس.

ويبدو أن غلاكسي نوت 10 سيحمل الاسم الرمزي DaVinci، مما يضيف وزناً للشائعات، بأن الهاتف يمتلك شاشة مذهلة بدقة 4K ودعم HDR على لوحة Super AMOLED.

ومن المرجح أن تتبع سامسونغ توقيتات الإطلاق التي تقوم بها كل عام، مما يعني أن الهاتف المنتظر سيصل إلى الأسواق في أغسطس 2019.

وسيدعم غلاكسي نوت 10 الاتصال عبر شبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة.

ومن غير المحتمل إدخال تحديثات على قلم S Pen مرة أخرى، بعد إضافة البلوتوث إليه في نسخة غلاكسي نوت 9.

لكن الأهم من ذلك هو سعر الجهاز الذي لن يكون رخيصا، حيث تتوقع أوساط أن يصل ثمنه إليه 1300 دولار.