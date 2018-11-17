وأوضحت الوزارة، أن عشرة خنازير نفقت بسبب المرض، وأصيبت عشرة خنازير أخرى به في مزرعة تضم 150 خنزيرا في إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الوزارة، أنه سيتم إعدام 348 خنزيرا في إقليم يوننان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت الوزارة أن المرض ظهر في مزرعة بها 314 خنزيرا في منطقة جينشان في شنغهاي. وأضافت أن 11 خنزيرا نفقت وأصيب 50 بالعدوى.