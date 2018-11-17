وتفوقت شركة التكنولوجيا الصينية على شركة أبل الأميركية لتصبح ثاني أكبر مورد للهواتف الذكية في العالم من حيث الحصة السوقية في نهاية الربع الثاني من العام، ولكنها الآن تخطط للحصول على المركز الأول.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن بي سي"، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد يو، إن الشركة تسعى للوصول للمركز الأول من حيث الحصة السوقية بحلول عام 2020، وهو المركز الذي تحتله شركة سامسونغ الكورية.

وقال يو في المقابلة: " "في العام المقبل، سنكون قريبين جدا من رقم واحد، ربما سنكون على قدم المساواة مع سامسونغ. وعلى الأقل في السنة التالية، ربما لدينا فرصة (لنكون رقم واحد) ، عام 2020".

وأصبحت الشركة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بفضل نمو معدات شبكات المحمول، وهي الآن واحدة من أكبر الموردين في العالم لهذا السوق، مما يجعل تصريحات يو "تحذيرا مخيفا" لسامسونغ.

واستطرد يو في المقابلة: "أشجع فريق العمل على امتلاك القدرة على الابتكار والقيام بابتكارات جريئة والقيام بشيء قد يشعر البعض أنه مجنون نوعا ما لتحدي أنفسنا وتحدي صناعة الهواتف".

وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في سبع سنوات على أبل، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ.