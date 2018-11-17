ويتيح التطبيق المتاح باسم "نيمار جونيور كوميكس" في المتاجر الرقمية الرئيسية للأجهزة المحمولة، لعشاق هذه السلسلة من الرسوم المصورة فرصة شرائها بشكل مباشر، لتكون على هواتفهم المحمولة أو حواسبهم اللوحية.

وتدور هذه الرسوم التي أطلقت في سبتمبر الماضي، حول تاريخ نجم باريس سان جرمان الفرنسي في أجواء برازيلية من إبداع الرسام الأميركي جايسون إم. بيرنز.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، ستخصص نسبة من أرباح مبيعات هذه الرسوم المصورة لأنشطة اجتماعية تقوم بها منظمة «Instituto Projecto Neymar Jr» التي تقدم مشروعات اجتماعية خاصة بالتعليم والصحة، لخدمة أسر وأطفال يواجهون خطر الإقصاء في البرازيل.