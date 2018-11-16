وكشف مسح أجري في العام الحالي، أن العدد قفز إلى ألف من 680 في عام 2008، مما دفع العلماء لنقلها إلى قائمة الأنواع "المهددة بالانقراض".

وقالت الخبيرة في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، ليز وليامسون: "على الرغم من أن زيادة أعداد الغوريلا الجبلية نبأ رائع، فإن السلالة لا تزال مهددة ويتعين استمرار جهود المحافظة عليها".

وتجذب الغوريلا الشهيرة، التي تتميز بظهرها ذي اللون الفضي آلاف السائحين، الذين يدفعون مئات الدولارات لرؤيتها.

وتعيش الغوريلا في منطقة البراكين، التي تغطيها الغابات خارج صدع غرب أفريقيا، حيث تلتقي حدود رواندا والكونغو وأوغندا، ويؤوي موطنها الطبيعي سلالات لا توجد في أي مكان آخر ومنها القرود الذهبية، المهددة بالانقراض بسبب الصيادين والاضطرابات السياسية والأمراض ومنها فيروس الإيبولا.

وقالت وليامسون: "التهديد الأكبر لأعداد الغوريلا الجبلية سيكون ظهور مرض جديد شديد العدوى لأنه سيكون من الصعب جدا السيطرة عليه".