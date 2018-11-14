وقالت الدراسة إن انقراض الديناصورات كان بمثابة "الخبر السار" بالنسبة للثدييات، التي زاد عددها بشكل كبير خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنه "عندما انقرضت الديناصورات، خرج العديد من الحيوانات من الظلام إلى النور".

كيف ذلك؟

لطالما اعتقد علماء الأحافير أن الثدييات الأولية كانت ليلية (كانت تنشط في الليل لتحمي نفسها من الحيوانات النهارية)، إلا أن هذا الأمر أخذ يتغير مع انخفاض أعداد الديناصورات.

ويقول الخبراء إن معظم الثدييات تمتلك عيونا تعمل بشكل جيد في الضوء الخافت، كما تتميز بحواس متطورة جدا، تجعلهم يشعرون بمن حولهم، حتى لو كانوا في الظلام.

وبعد نهاية عهد الديناصورات، توصل الباحثون، الذين درسوا بيانات أكثر من 2415 نوعا من الثدييات، إلى أدلة تشير إلى أن هذه الحيوانات بدأت تحبذ ساعات النهار فقط.

وذكر الباحثون أن ارتياح الثدييات للحياة النهارية في الوقت الحالي، ربما يساعد على تفسير انتشارها العالمي.