وكان الغواصان قبالة ساحل جزيرة "واكاري وايت" جنوبي المحيط الهادئ، التي تشكلت بعد بركان طبقي نشط في نيوزيلندا، عندما اكتشفا الدودة الهلامية العملاقة.

في البداية، كان الغواصان ستيف هاثاواي (56 عاما) وأندرو باتلي (48 عاما) يرغبان في تصوير الجزيرة التي ورثها أندرو عن جده، لكنهما اضطرا إلى تحويل أنظارهما إلى ذلك المخلوق الاسطواني الأجوف العملاق، بالقرب منهما.

وشاهد الرجلان هذا المخلوق يتحرك بصورة انسيابية في الماء، وبدا في لحظات كأنه يرتجف أو ينبض، مما دفعهما إلى السباحة حوله برفق من دون أن يزعجانه.

وكان المخلوق البحري يسبح على عمق 32 قدما عندما شاهداه، وينساب في الماء ببطء متخذا أشكالا وأحجاما مختلفة.

ورجح الغواصان أن يكون الكائن الغريب من "الهلاميات"، التي تعتبر من المخلوقات المدارية أو شبه الاستوائية، وتتغذى على العوالق الهائمة في مياه المحيط.

وقال أندرو، وهو طيار، إنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذا المخلوق من قبل، وأضاف: "كنت مستغربا ومبتهجا في نفس الوقت لوجود مثل هذا المخلوق الغريب".

وأضاف: "كانت مشاهدته بهذا القرب وقضاء الكثير من الوقت معه أمرا غريبا ورائعا جدا".

وأوضح زميله ستيف، الذي أسس منصة تربوية ترفيهية لتشجيع الأطفال على استكشاف عالم البحار: "من دون شك، كان أبرز ما في الرحلة العثور على هذا المخلوق الرائع. لقد أردت رؤية واحد منها منذ سنوات عديدة".