والأسبوع الماضي، عرضت "سامسونغ" خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس".

ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية شيئا عن موعد إطلاق "غالاكسي إف" أو ثمنه، إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلت عن "يونهاب"، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في شهر مارس من العام المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 1760 دولارا.

ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.

ويبلغ قياس شاشة الجهاز الخارجية عند طيها 4.58 بوصة، أما عند فتح الجهاز، فيبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.3 بوصة.

ولم تتضح معالم كثيرة للجهاز، إذ تعمدت "سامسونغ" خلال مؤتمر المطورين، تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عن الهاتف، لكي لا تظهر الأزرار وتنكشف تفاصيل تصميمه.

ومن المتوقع أن يعتمد جهاز "سامسونغ" القابل للطي على نظام "آندرويد"، خاصة أن شركة "غوغل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.