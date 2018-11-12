وفي الفيديو الذي عرضته محطة الفضاء الدولية واستغرق 90 دقيقة، وتم تصويره على بعد 250 ميلا فوق الأرض، يمكننا خوض تجربة مثيرة بمشاهدة الأرض وهي تدور، والاستمتاع برؤية الشفقين القطبيين الأخضر والأحمر، وأضواء المدن حول العالم والوديان وحتى الأنهار.

ويحتوي التسجيل المثير، على رؤية نادرة للسحب والنجوم البعيدة، من خلال الوهج الذهبي المخضر للغلاف الجوي للأرض.

ووصفت رائدة الفضاء كاثرين سوليفان التجربة، "رأيت لأول مرة الأرض - الأرض كلها - من المكوك تشالنجر في عام 1984. المنظر يأخذ أنفاسك بعيدا ويملؤك بعجب طفولي.. يبدو أن نسيجا رائعا للغاية من اللونين الأزرق والأبيض والأسود والأخضر ينزلق أسفلك في مكان أنيق وفخم، لكنك في الواقع تسير بسرعة بحيث تدور خريطة العالم بأكملها أمام عينيك على مدار 90 دقيقة".

ونقلت موقع "كوتكي" عن سوليفا قولها "بعد لفة واحدة أو اثنتين، تشعر ربما للمرة الأولى أنك مواطن من كوكب الأرض.



