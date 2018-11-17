وكشفت دراسة جديدة عن المدة الأمثل للقيلولة خلال اليوم، والتي لا يجب أن تتجاوز 25 دقيقة، وكل ما كانت أقصر، كان تأثيرها أفضل.

ويقول خبير علوم النوم مايكل إيدواردس، إن القيلولة التي تزيد عن 25 دقيقة، تعرض الشخص لعوارض نوم "حركة العين السريعة"، وهي المرحلة الثانية عند الاستغراق في النوم، وعادة ما تكون عميقة، ويسبب الاستيقاظ في وسطها الإرهاق.

أما إذا لم تستطع الالتزام بالقيلولة القصيرة، فعليك النوم ساعة ونصف على الأقل، حتى نهاية مرحلة النوم "بحركة العين السريعة" والعودة لحالة النوم الطبيعية.

وقال الموقع أن الطريقة الأفضل لشحن طاقة الجسم، هي شرب كوب من القهوة والنوم لمدة 10 دقائق فقط، حيث يبدأ مفعول الكافايين بتنشيط الجسم فور استيقاظ الشخص من القيلولة.