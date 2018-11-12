ومن أبرز المنتجات التي ستطرح بسعر مخفض على المتجر الإلكتروني للشركة، الهواتف الذكية الجديدة، وهي غالاكسي نوت 9 وغالاكسي إس 9 وغالاكسي إس 9 بلس.

وستنخفض أسعار الهواتف الذكية 200 دولار، ليصبح غالاكسي نوت 9 بسعر 800 دولار، وهاتف غالاكسي إس 9 بسعر 520 دولار، وهاتف غالاكسي إس 9 بلس بسعر 640 دولار.

أما ساعة غالاكسي الإلكترونية، فسيخصم 70 دولار من سعرها الأصلي، لتصبح بقيمة 280 دولار، أما سماعات البلوتوث "غير آيكون إكس" فسيصبح سعرها الجديد 130 دولار فقط.

كما ستخفض الشركة أسعار جميع الإلكترونيات، مثل أجهزة التلفاز والحاسوب.

وستبدأ تخفيضات "الجمعة السوداء" الجمعة المقبل الموافق 16 نوفمبر إلى يوم 23 نوفمبر.