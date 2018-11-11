وحثت شرطة أبوظبي ودبي الجمهور عبر رسالة نصية على البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأدت حالة عدم الاستقرار الجوي إلى تشكل السحب الركامية والرعدية أحيانا والممطرة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة، وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بصورة كبيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى اليومين المقبلين على فترات، وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر، مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح المركز الوطني، أن العاصفة الرعدية تحركت من وسط وغرب الخليج العربي في اتجاه الشرق في ساعات ما بعد الظهيرة، ثم بدأ تأثيرها على الجزر والمناطق الساحلية الغربية، وامتدت إلى أبوظبي والمناطق الداخلية منها.

وأشار المركز إلى استمرار العاصفة الرعدية في التحرك باتجاه الشرق، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى دبي والمناطق الشمالية.