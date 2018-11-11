وأعلنت الشركة الجمعة أن بعض الشاشات لهواتف آيفون X لا تعمل أو قد لا تعمل لفترة مؤقتة عند اللمس. وجاء الإعلان بعد شكاوى عديدة من مستخدمين لخلل الشاشات في الهاتف الذي أصدرته أبل العام الماضي.

كما أعلنت الشركة عن وجود خلل بحواسيب "ماكبوك برو 13 بوصة" قد يؤدي لتوقف القرص الصلب عن العمل.

وقدمت الشركة عرضا مجانيا لتعويض المستخدمين المتضررين من شاشات هاتف آيفون X، إما بتصليح الشاشات أو استبدالها تماما.

ومثل الآيفون، أعلنت الشركة أنها ستقوم بتصليح الحواسيب المتضررة مجانا.

ولم تستجب أبل في السابق للتقارير التي تشير لمشاكل شاشات هاتف آيفون X، وجاء ردها الآن بعد إصدار النسخة الجديدة للهاتف، وهي آيفون XS.