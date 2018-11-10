ويقترح موقع "تك رادار" التقني مجموعة من النصائح والإجراءات البسيطة التي يمكن القيام بها لضمان حماية الهواتف العاملة بنظام "آندرويد"، والذي بات معتمدا في العديد من الهواتف الذكية:

استخدم تطبيقا لإدارة كلمات المرور

يقع كثير من المستخدمين في خطأ فادح يتمثل باعتماد كلمة مرور واحد "باسوورد" لمجموعة من الأجهزة أو التطبيقات، الأمر الذي يسهّل على مخترقي الأنظمة مهمة الدخول إلى البيانات في جميعها إن كشف واحدة من هذه الكلمات.

وينصح الموقع باستخدام أدوات إدارة كلمات المرور مثل "لاست باس"، والذي يخفي جميع هذه الكلمات خلف "باسوورد" واحد.



ابتعد عن "التحميل الجانبي"

تعد المرونة واحدة من أبرز صفات نظام "آندرويد"، إلا أن ذلك يفتح المجال أمام وقوع مشكلات خطيرة كالتحميل الجانبي.

ويتيح الآندرويد تنزيل التطبيق من ملفات التثبيت الأولية كما هي الحال مع كمبيوترات ويندوز، إلا أنها قد تكون مرفقة ببرمجيات خبيثة.

لذا ينصح دائما بتنزيل التطبيقات من متجر غوغل، أو من مصدر على درجة عالية من الموثوقية.



تخلى عن كلمات المرور البسيطة

يلجأ كثير من المستخدمين لاستعمال كلمات مرور سهلة التخمين مثل 1234 أو 1111 وغيرها، وهو ما يعتبر خطأ فادحا، إذ من الضروري أن تكون كلمات المرور صعبة بالنسبة لمن يحاول اختراقها، إلى جانب كونها سهلة التذكر من قبل صاحبها.



لا ترسل معلومات حساسة عبر "الواي فاي"

تنتشر في المدن الكثير من شبكات الواي فاي المجانية، والتي ينصح بتجنب استعمالها عند تبادل معلومات هامة عبر الهاتف. وهناك احتمال كبير لتعرض هذه الشبكات للاختراق، ووقوع المعلومات الهامة المخزنة على الهاتف مثل بيانات الحسابات المصرفية في أيدي "الهاكرز".

وإن اضطر المستخدم لاستعمال الواي فاي المجاني، فينبغي التأكد من صحة الروابط التي ينقرها، إذ يمكن أن يدس المخترقون روابط مشبوهة.



تحقق من التحديثات الأمنية

تصدر غوغل شهريا تحديثات أمنية لحماية هواتف المستخدمين ينبغي تفعيلها، وذلك لكونها تعالج أي تهديدات أو نقاط ضعف اكتشفت حديثا. وللتحقق من آخر مرة حصل فيها هاتفك على تحديث أمني، يمكنك التوجه إلى إعدادات- الأمان وقفل الشاشة- تحديثات أمنية.

وإن كان التاريخ الظاهر يشير إلى شهور مضت، فذلك يدل على أن هاتفك قد يكون في وضع غير آمن.



حدّث تطبيقاتك

لا تقتصر أهمية التحديث على التطبيقات الأساسية التي تعد جزءا من الهاتف، فالبرمجيات الأخرى تحتاج لتحديث بشكل دوري، بحيث تدمج التحديثات الأمنية. ولتفحص تحديثات التطبيقات، توجه إلى "غوغل بلاي" واختر "تطبيقاتي وألعابي"، ومن ثم "تحديثات".

وبتفعيل التحديثات، ستكون قادرا على حماية هاتفك من أي تهديدات أمنية محتملة.



تفعيل خاصية التحقق الثنائي

إن أفضل طريقة لتجنب اختراق هاتفك هي استخدام طريقة التحقق من خطوتين، فعند تفعيل "الكود" الخاص بهذا النمط، سيرسل إلى جهازك، عندما تحاول مثلا الدخول إلى حساب غوغل من جهاز آخر.

فعّل خاصية القفل عن بعد

يمنح نظام آندرويد مستخدميه أداة تحكم مميزة في حال ضياع هواتفهم، إذ توفر لوحة التحكم "العثور على هاتفي" ميزة تشغيل منبه صوتي عبر سماعة الجهاز أو مسح البيانات كاملة عن بعد، وتسجيل الخروج من جميع الحسابات، وقفل الهاتف.



احذر من النقر على الروابط في الرسائل النصية

تعتبر الرسائل النصية القصيرة التي تحتوي على روابط تقود لمواقع مشبوهة، واحدة من الطرق الخبيثة التي يستغلها مخترقو الأنظمة للإيقاع بضحاياهم، لذا ينبغي تجنب النقر على مثل هذه الروابط، كما توفر شركات متخصصة بأمن المعلومات تطبيقات تقوم بفحص النصوص بالرسائل عند الاشتباه بها.