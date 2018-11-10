وأوضحت الشركة الأميركية، أن شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017 قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، مضيفة أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانا، وفق ما نقلت رويترز.

وقالت أبل، إنه بالنسبة للحاسوب المحمول من طراز "ماك بوك برو" بشاشة 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، مشيرة إلى أنها ستصلح هذه الأقراص التي توجد بها مشكلات.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني أن عددا محدودا فقط من أجهزة الحاسوب المحمول من هذا الطراز سعة تخزين 128 و256 غيغابايت، التي جرى بيعها في الفترة، بين يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.