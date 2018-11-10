وبحسب ما نقل موقع AIT NEWS التقني عن الباحث الأمني ماثيو فاو، والذي اكتشف الاختراق، فقد أدخل المخترقون تعليمات خبيثة في ملفات جافا الخاصة بمنصة StatCounter، وذلك لسرقة أي معاملات تتم بالعملة الافتراضية عبر واجهة الويب الخاصة بمنصة التبادل Gate.io.

وتشبه StatCounter خدمة Google Analytics، إذ تتيح تحليل حركة الإنترنت عبر المواقع.

وقد أدى هذا الهجوم إلى نشر البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع ويب، إذ قام بإعادة توجيه البيتكوين من متداولي العملة المشفرة الرقمية، وخصوصا عند استعمال منصة Gate.io، بسحب أو نقل ما يملكون من هذه العملة.

كذلك استبدلت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة أي عنوان بيتكوين يتم إدخاله في الصفحة بآخر يسيطر عليه الهاكرز.

وأوضح ماثيو أنه من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية.