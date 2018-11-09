ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ماسنجر قرر أخيرا إطلاق الميزة التي تتعلق بـ"حذف الرسالة" بعد إرسالها بحيث لا يراها المستقبِل، مضيفة أن "الخاصية لاقت إقبالا على واتساب، لذلك سيكون من الضروري تنفيذها على ماسنجر".

وسيكون بإمكان المستخدمين حذف الرسائل نهائيا، من خلال النقر على خيار "تعديل"، ثم "إلغاء الإرسال" أو "UNSEND".

وقال المصدر إن خاصية الحذف ستبقى صالحة لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد إرسال الرسالة.

وذكر عدد من المستخدمين أن الميزة ظهرت بالفعل على تطبيقهم، فيما كشفت "ذا صن" أن تعميمها على كل الحسابات سيتم في التحديث الجديد لماسنجر.

وكان واتساب قد أطلق خدمة" سحب الرسائل المرسلة" في أواخر عام 2017، حيث كانت الفترة التي يسمح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة، قبل أن يغير التطبيق مدة حذف الرسالة إلى ساعة و8 دقائق.