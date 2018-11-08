وظهر في الفيديو ما قالت الوكالة إنه أول مذيع ذكاء اصطناعي، تم تصميم وجهه من خلال استلهام صور عدد من مذيعي الشبكة الصينية.

وأطلقت شبكة شينخوا أول مذيع ذكاء اصناعي بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي للإنترنيت بمدينة ووزين الصينية، الأربعاء.

وخلال البث، ظهر المذيع الآلي (روبوت) على الشاشة، وظهرت عبارة "المذيع الاصطناعي باللغة الإنجليزية".

وقال المذيع بلهجة "روبوتية" باللغة الإنجليزية: "أهلا بكم جميعا.. أنا مذيع اصطناعي باللغة الإنجليزية، وهذا هو يومي الأول مع شبكة شينخوا، شكلي وصوتي مصمم على جان جاو، وهو مذيع حقيقي على شينخوا".

وأضاف المذيع في البث: "التطور في مجال الإعلام يتطلب الابتكارات الدائمة، ومحاكاة حقيقية مع التقدم التكنولوجي الدولي".

ووعد المذيع المشاهدين بالعمل بدون توقف، حيث سيتم كتابة النصوص في برنامجه الداخلي من دون مقاطعة.

وختم بثه بقول: "أتطلع لتقديم التجربة الإخبارية الجديدة لكم"، فهل سيهدد هذا المذيع غير التقليدي مستقبل "المذيع الإنسان"؟