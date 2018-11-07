ووفقا للتقرير ستقوم السلطات باستعمال البرمجيات الحديثة في أنظمة المراقبة في شوارع العاصمة بكين ومدينة شنغهاي.

يمكن للتقنية الجديدة، التي طورتها الشركة الصينية "واتركس"، أن تحدد الأشخاص من مسافة 50 مترا، حتى وإن كانوا لا يواجهون الكاميرا أو كانت وجوههم مخفية.

تعتمد تقنية "واتركس" على تحليل حركات أي إنسان بعد تزويدها بفيديو له تبلغ مدته ساعة تقريبا، وإنتاج نموذج حول طريقة المشي الخاصة به لتتمكن من تمييزه بها.

وكشف التقرير عن بعض الخصائص الفنية للتقنية، التي تحتاج لنحو 10 دقائق لتمييز إنسان من طريقه سيره، إذ لا يمكنها حاليا التعرف على الأشخاص بشكل فوري في الوقت الفعلي.