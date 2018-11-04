غوغل بكسل 3 وبكسل 3 إكس إل

في حال كنت من المستخدمين الذين لا يفضلون هواتف آيفون، فيمكنك اقتناء واحد من هذين الهاتفين المتقاربين من حيث المواصفات، مع أفضلية بكسل 3 إكس إل من حيث حجم الشاشة.

وزُود الهاتفان بأحدث معالجات شركة "كوالكوم" من نوع "سناب دراغون 845"، وكاميرا أمامية مزدوجة، وأخرى خلفية مفردة، ونظام تشغيل آندرويد "باي 9"، ومعالج صور "بيكسل فيجوال كور"، المطور من غوغل.

ومن ناحية البطارية، فقد دعمت غوغل الهاتفين ببطارية طويلة العمر يمكن شحنها لاسلكيا، بسعة 3430 و2915 ميلي أمبير.



سامسونغ غالاكسي إس 9

يدعم الهاتف عددا من المزايا الحديثة كالشحن اللاسلكي ومقاومة الماء، فضلا عن مقبس لسماعة الرأس.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى نظام تشغيل "أوريو 8"، ودعم لبصمة الإصبع.

وإن أردت شاشة عرض أكبر من تلك المتوفرة في "غالاكسي إس 9" وبطارية ذات عمر أطول وكاميرا مزدوجة، فيمكنك وقتها اختيار الجهاز "غالاكسي إس 9 بلس".



ون بلس 6 تي

يأتي الهاتف بتصميم أنيق وبشاشة عرض من نوع AMOLED قياس 6.41 إنشات، كما زُود بكاميرتين الأولى بدقة 20 ميغابكسل، بينما تأتي الثانية بدقة 16 ميغابكسل.

ودمجت شركة "ون بلس" في هاتفها بطارية سعة 3700 ميلي آمبير مع خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي من 6 غيغابايت.



هواوي ميت 20 برو

صُمم الهاتف بطريقة مبتكرة بحيث يسهل حمله من قبل المستخدم، إذ جاء بوزن خفيف لا يتجاوز 128 غراما، وبأبعاد تبلغ 8.6 و72.3 و157.8 ملم.

ويدعم الهاتف 3 كاميرات خلفية Leica بنظام "ماتريكس" الذكي، بدقة 40 و20 و8 ميغابكسل على التوالي، وجميعها ذات حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، هذا إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتم، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

وزودت "هواوي" هاتفها ببطارية طويلة العمر، بسعة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

كذلك، يدمج "ميت 20 برو" معالجا خارقا أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهلاك الطاقة، ويعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من نوع "كيرين"، ثماني النوى.



هواوي بي 20 برو

يعتمد الهاتف على نظام تصوير مؤلف من 3 كاميرات بدقة 40 ميغابيكسل و20 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل.

وجُهز الهاتف بشاشة عرض AMOLED عالية الوضوح قياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة.

ويدمج الهاتف معالجا سريعا من نوع "كيرين 970" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي من 6 غيغابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت، وبطارية سعة 4000 ميلي أمبير.



أبل آيفون X إس

يأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي، وبشاشة عرض سائلة قياس 5.8 إنشات تغطي كامل مساحة السطح الأمامي.

ومن أبرز مزايا الهاتف الجديد العامل بنظام التشغيل iOS 12 والمصنوع من الألمنيوم، دعمه لبطاقة Sim مزدوجة لأول مرة.

كما عززت أبل هاتفها بقدرات الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم.



أبل آيفون X آر

بوسع مستخدم "آيفون X آر" أن يستعمل خاصية التعرف عن طريق الوجه لفك القفل أو إجراء عملية التحقق أثناء الدفع في خدمة "أبل باي".

ويصل حجم الشاشة في الهاتف إلى 6.1 بوصات، وتقدم أبل هاتفها الجديد بستة ألوان، كما زودته بإطار من الألمنيوم يناسب الجهة الزجاجية في الخلف.

ومن نقاط ضعف هذا الجهاز، أن كاميرته بدقة 12 ميغابيكسل، على الجانب الخلفي للجهاز، بينما يتميز بقوة بطاريته والتي تستطيع الصمود لمدة تتراوح ما بين 15.5 إلى 16.5 ساعات في الشحنة الواحدة.



سامسونغ غالاكسي نوت 9

يقدم الهاتف الجديد خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، كما يضم الجهاز كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية.

ويأتي الهاتف بشاشة عرض ممتدة من الحافة إلى الحافة من نوع AMOLED Infinity Super قياس 6.4 إنشات، كما أضيفت مكبرات صوت "ستيريو" توفر صوتا بتقنية Dolby Atmos.

وعلى مستوى التخزين فيتيح الجهاز الجديد خيارين للتخزين الداخلي، إذ يمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 غيغابايت أو 512 غيغابايت.

ويتيح "نوت 9" إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، حتى تصبح سعة التخزين الكلية في الهاتف تيرابايت.



إل جي جي 7 ثينك

هاتف بشاشة عرض بدقة "كيو إتش دي"، والتي تتيح المشاهدة في ضوء الشمس الساطع مع استهلاك أقل للطاقة.

ويمكن الوضع التلقائي لشاشة الهاتف من تحليل المحتوى تلقائيا سواء كان فيديو أو صور أو لعبة، ليضبط الألوان بما يتلاءم والمحتوى.

وبفضل واجهة إعدادات الكاميرا، يستطيع المستخدم ضبط الألوان باستخدام عجلة التمرير.



سوني إكسبيريا إكس زد 3

زُود الهاتف بشاشة بالغة الدقة من طراز Quad HD، وبكاميرا في الجهة الخلفية بدقة تصل إلى 19 ميغابكسل، كما تستطيع العدسة التقاط 960 إطارا في الثانية، فضلا عن تقنية الإبطاء، ويعمل الجهاز بمعالج "كوالكوم سناب دراغون".

وتدوم البطارية المدمجة في الهاتف سعة 3330 ميلي أمبير لست ساعات و33 دقيقة.