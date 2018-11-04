ونجح الباحثون، وهم من جامعة كيب تاون الجنوب أفريقية، في تحضير قوالب البناء بعملية طبيعية تسمى "ترسيب الكربونات الجرثومية".

وفي هذه العملية تنمو بكتيريا في بيئة رملية يضاف إليها البول، وتنتج إنزيما يسمى "يورياز".

ويعمل الإنزيم المذكور على تكسير اليوريا الموجودة في البول، منتجا كربونات الكالسيوم التي تحول الرمال إلى كتل متماسكة.

ويمكن التحكم في صلابة القوالب التي تتناسب طرديا مع طول فترة نمو البكتيريا في بيئتها.

ويمكن أن تحدث العملية برمتها في درجة حرارة الغرفة، مما يجعلها صديقة للبيئة ومتماشية مع أهداف المحافظة على حرارة الأرض.

ويرى الباحثون أن التحدي الوحيد الذي يجب عليهم اجتيازه، هو إقناع الزبائن ببناء بيوتهم بقوالب طوب مصنوعة من البول البشري.

ويقول ديلون راندال، أحد الباحثين المشاركين في المشروع: "إذا أراد عميل قوالب أقوى من الحجر الجيري بنسبة 40 بالمائة، عليك أن تسمح للبكتيريا بالنمو لفترة أطول".

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "كلما طالت فترة نمو البكتيريا كان المنتج أكثر قوة. العملية يمكن التحكم بها".