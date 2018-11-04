ومن بين العديد من التوابل، نستعرض هنا 6 فوائد للكركم، الذي يعتبر أقوى أنواع التوابل المعروفة من أجل بشرة براقة، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني.

مضاد للالتهابات

يساعد الكركم على تقليل احمرار الجلد الناجم عن بعض الجراثيم، وكذلك تخفيف حالات الجلد المرضية مثل الأكزيما، بفضل ما يحتويه من مكونات مضادة للالتهابات والجراثيم.

محاربة البثور

ينصح الخبراء كثيرا بالكركم لعلاج حب الشباب والبثور، فهو مطهر طبيعي يساعد على منع البكتيريا من الانتشار. وفعال بشكل خاص عندما يخلط بخل التفاح.

يقلل الهالات السوداء

بما أن الكركم عامل مضاد للالتهاب، يمنح الجلد نضارة، فإنه مثالي لتخفيف الهالات السوداء، كما أنه يحفز الدورة الدموية، ويساعد في الحد من الانتفاخ.

ضد أضرار الشمس

أظهرت الأبحاث التي قدمت في الاجتماع السنوي الثامن والستين للجمعية الأميركية للأمراض الجلدية، أن كريم الترطيب الذي يحتوي على الكركم لديه القدرة على تخفيف البقع البنية الناجمة عن الشمس.

محاربة التصبغات

الكركم يحتوي مواد مضادة للأكسدة يمكنها اختراق وتحسين وظيفة خلايا الأغشية الجلدية. ويوصي الخبراء بخلطه مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر الممتاز، وبضع قطرات من الليمون، وفرك المناطق المتضررة مرتين يوميا.

تقليل الجفاف

يمكن للكركم ترطيب البشرة وتنشيطها مع تخفيف أعراض الجفاف. كما يسرع عملية إزالة خلايا الجلد الميتة ومنحك بشرة صحية وناعمة.

تجدر الإشارة إلى أن الكركم على الأرجح واحد من التوابل الأكثر أهمية في الأطباق الهندية، هو واحد من الأعشاب الأكثر دراسة في مجال العلوم.

والكركم مصدر مهم لسد احتياجاتك اليومية من المنغنيز والحديد. كما أن العشبة مصدر للألياف والبوتاسيوم وفيتامين (بي 6) والمغنيسيوم وفيتامين سي.