ووفقا لبيانات شركة آي دي سي لأبحاث السوق، فقد حققت هواوي ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في الربع الثالث بمقدار 4.2 في المئة لتصل إلى ما مجموعه 14.6 في المئة من مجمل مبيعات السوق.

وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في سبع سنوات على أبل، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ.

وطرحت هواوي هاتفي بي 20 وبي 20 برو، فيما تتجه الأنظار إلى الهاتفين الخارقين، ميت 20 وميت 20 برو، اللذين طرحا بالفعل في الربع الرابع.

وجعلت مبيعات سامسونغ المتصدرة، بنسبة 1.8 في المئة، لتصل إلى 20.3 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف بالعالم.

ويبدو أن أحدث هواتف الشركة الكورية، سامسونغ نوت 9 الذي طرح في الربع الثالث، لم يستطع تعويض ما فقدته الشركة عند طرحها لهواتف غلاكسي أس 9 وغلاكسي أس 9 بلس.

في الوقت نفسه، نمت حصة أبل بمقدار 0.8 نقطة (من 12.4 في المئة إلى 13.2 في المئة) ، وذلك بفضل هاتف آيفون أكس أس الذي طرح في سبتمبر، بينما يتوقع أن يعزز طرح هاتف آيفون أكس آر في أكتوبر، من وضع الشركة في الربع الرابع.

ونقل موقع "في بي" عن مدير الأبحاث في شركة آي دي سي، أنتوني سكرسيلا قوله، إن "السباق في قمة السوق مازال يتطور بسرعة".

ورغم تفوق هواوي على أبل في الربع الثالث، فقد توقع سكرسيلا، أن تتصدر أبل في الربع الرابع بفضل طرحها ثلاثة أجهزة جديدة.