وستذكر شركات مثل سناب وفيسبوك المستخدمين بضرورة التصويت وستوفر رابطا لدليل الوصول إلى مراكز التصويت وساعات الاقتراع.

ومشاركة المواقع التي تجتذب المستخدمين الأصغر في السن أمر مبشر لبعض المدافعين عن الديمقراطية الذين يشعرون بالقلق من ضعف إقبال الناخبين الأصغر سنا على التصويت.

ولم يصوت في انتخابات الكونغرس السابقة في 2014 سوى نحو 17 في المئة فحسب من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 و 24 عاما رغم أن بعض استطلاعات الرأي تقول إن النسبة قد تكون أكبر هذا العام.

ومن المتوقع بشكل عام أن يفوز الديمقراطيون بالمقاعد الثلاثة والعشرين التي يحتاجونها لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب وهي ميزة قد يستغلونها لتعطيل أجندة الرئيس دونالد ترامب التي تتضمن سياسة متشددة بشأن الهجرة وغيرها من مواقف الجمهوريين التي يستاء منها الديمقراطيون.