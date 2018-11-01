وتركت أبل تلميحا على صفحات الدعم الخاصة بها، قائلة إنها بدأت بـ"إدارة أداء" آيفون X وآيفون 8، إلى جانب هواتف آيفون 7 و7 بلس، التي تم إبطاء عملها بالفعل في وقت سابق.

وتقوم أبل بذلك هذا الأسبوع من خلال تحديث "iOS 12.1"، الذي يمنع الهواتف القديمة من العمل بالسرعة المعتادة.

وتقول "أبل" إنها تقوم بذلك لتحافظ على عمر البطارية، خاصة تلك المستخدمة في الهواتف القديمة، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى إطفاء الهاتف بشكل مفاجئ إذا تم استخدامها بكثرة، وفق ما ذكر موقع "صن" البريطاني.

وتأتي عملية الإبطاء هذه من خلال خاصية "إدارة الأداء"، التي تمت إزالتها من هواتف "آيفون 6" وصولا إلى "آيفون 7 بلس".

وبإمكان مستخدمي هواتف "آيفون X" وما سبقه من نماذج، إيقاف عمل خاصية "إدارة الأداء" إذا شعروا أن هواتفهم تعمل بشكل أبطأ من المعتاد.

وللقيام بذلك، عليك أن تذهب إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم النقر على "البطارية" (Battery)، ثم اختيار "صحة البطارية" (Battery Health).

ثم اختر (Peak Performance Capability) وقم بتعطيلها من خلال النقر على (Disable).

يشار إلى أنه في حال تم تعطيل هذه الخاصية يدويا، فلن تتمكن من إعادة تشغيلها يدويا مرة أخرى، إذ ستقوم بتشغيل نفسها تلقائيا في حال تم إطفاء الهاتف بشكل مفاجئ.