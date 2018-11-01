وأجبر رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أميركي على إلغاء مهمتها يوم 11 أكتوبر، بعد فشل عملية إطلاق الصاروخ مما دفعهما للهبوط الاضطراري على الأرض.



وكان على متن الرحلة الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وقال كبير المحققين إيجور سكوروبوجاتوف وهو يقدم نتائج التحقيق الرسمي في الحادث إن صاروخين آخرين من طراز سويوز ربما يعانيان من المشكلة ذاتها وإنه ستجرى فحوص إضافية لعملية تجميع الصاروخ.

وحدث الخلل عند انفصال المرحلتين الأولى والثانية من محرك الدفع الصاروخي بعد نحو دقيقتين من الإقلاع من قاعدة بايكونور التي ترجع للحقبة السوفيتية في قازاخستان.